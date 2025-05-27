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27 мая, 14:56

«Практика есть»: Life.ru узнал, уйдут ли с «Госуслуг» предложения руки и сердца после слов Путина

Разработчик «Госуслуг» Огуряев не удалит опцию по предложению руки и сердца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Один из создателей портала «Госуслуги» Дмитрий Огуряев рассказал, что не будет удалять из сервиса опцию предложения руки и сердца, несмотря на скептичное мнение президента России Владимира Путина на этот счёт. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Life.ru Александром Юнашевым, поделившись также данными о том, сколько россиян пользуются этой функцией портала.

Дмитрий Огуряев о функции предложения руки и сердца в «Госуслугах». Видео © Life.ru

«Таких планов [по удалению] опции нет. Надеюсь, что она останется. Очень долго это запускали. Подаёт заявление [на брак] через «Госуслуги» большое количество людей. Если мне не изменяет память, от 30 до 50%. Но сколько из них делает это именно в виде предложения, которое является сюрпризом для другого человека, — такой статистики у нас нет. По косвенным данным (по соцсетям), мы видим, что такая практика есть», рассказал наш собеседник.

Огуряев уточнил, как работает опция: человек оформляет заявление, указывает конкретную дату и загс, СНИЛС потенциальной супруги, а она получает уведомление, которое по задумке является неожиданным. Ей остаётся его подтвердить, ну или отказаться. Иногда, отметил он, активные девушки сами инициируют подобные вступления в брак.

«Решать не мне, в соответствии с законодательством такая услуга реализована», — ответил разработчик на шуточный вопрос корреспондента о том, не боится ли он гнева президента.

С «Госуслуг» удалят все личные данные россиян
С «Госуслуг» удалят все личные данные россиян

Напомним, Владимир Путин без восторга отнёсся к возможности делать предложение руки и сердца через «Госуслуги». Президент признал, что это удобно, чтобы сэкономить время, но выразил мнение, что такие вещи лучше делать лично, глядя человеку в глаза, чтобы не упустить важные эмоции.

Александр Юнашев
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