С «Госуслуг» удалят все личные данные россиян

К 2026 году в России планируют убрать все данные граждан, которые хранятся на портале «Госуслуги». Такое решение приняли в Министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций (Минцифры), рассказал глава ведомства Максут Шадаев на форуме First Russian Data Forum.

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на «Госуслугах», — сказал он.

Данная инициатива позволит повысить безопасность информации пользователей ведь в последнее время злоумышленники стали гораздо чаще использовать «Госуслуги» для кражи данных и денег российских граждан.