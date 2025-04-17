С «Госуслуг» удалят все личные данные россиян
Минцифры хочет отказаться от хранения любых данных на «Госуслугах» к 2026 году
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К 2026 году в России планируют убрать все данные граждан, которые хранятся на портале «Госуслуги». Такое решение приняли в Министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций (Минцифры), рассказал глава ведомства Максут Шадаев на форуме First Russian Data Forum.
«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на «Госуслугах», — сказал он.
Данная инициатива позволит повысить безопасность информации пользователей ведь в последнее время злоумышленники стали гораздо чаще использовать «Госуслуги» для кражи данных и денег российских граждан.
Напомним, что с 1 апреля на платформе «Госуслуги» начал функционировать сервис, предназначенный для борьбы с мошенничеством. Теперь пользователи могут проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Такая функция поможет обезопасить граждан от ряда схем аферистов.