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17 апреля, 01:29

Мошенники начали взламывать «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана

Мошенники нашли новый способ взломать «Госуслуги». Обложка © Life.ru

Мошенники нашли новый способ взломать «Госуслуги». Обложка © Life.ru

Мошенники начали красть персональные данные, взламывая аккаунты на портале «Госуслуги». Они предлагают жертвам помощь, используя функцию демонстрации экрана на смартфоне.

По информации управления МВД России по борьбе с компьютерными преступлениями, злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или правоохранительными органами. Они звонят жертве и требуют зарегистрироваться на каком-либо сайте. Чтобы ускорить процесс, мошенники предлагают поддержку и просят включить демонстрацию экрана.

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«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана»,приводит комментарий МВД агентство ТАСС.

Ранее преступники начали рассылать фейковые судебные иски россиянам. Схема основана на том, чтобы внушить людям мысли о несуществующих юридических проблемах.

Лия Мурадьян
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