Мошенники начали взламывать «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана
Мошенники нашли новый способ взломать «Госуслуги». Обложка © Life.ru
Мошенники начали красть персональные данные, взламывая аккаунты на портале «Госуслуги». Они предлагают жертвам помощь, используя функцию демонстрации экрана на смартфоне.
По информации управления МВД России по борьбе с компьютерными преступлениями, злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или правоохранительными органами. Они звонят жертве и требуют зарегистрироваться на каком-либо сайте. Чтобы ускорить процесс, мошенники предлагают поддержку и просят включить демонстрацию экрана.
«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — приводит комментарий МВД агентство ТАСС.
Ранее преступники начали рассылать фейковые судебные иски россиянам. Схема основана на том, чтобы внушить людям мысли о несуществующих юридических проблемах.