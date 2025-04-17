Мошенники начали взламывать «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана

Мошенники начали красть персональные данные, взламывая аккаунты на портале «Госуслуги». Они предлагают жертвам помощь, используя функцию демонстрации экрана на смартфоне.

По информации управления МВД России по борьбе с компьютерными преступлениями, злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или правоохранительными органами. Они звонят жертве и требуют зарегистрироваться на каком-либо сайте. Чтобы ускорить процесс, мошенники предлагают поддержку и просят включить демонстрацию экрана.

«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — приводит комментарий МВД агентство ТАСС.