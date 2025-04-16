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Регион
16 апреля, 05:06

Мошенники придумали новую схему и запугивают россиян судами

«Известия»: Мошенники начали рассылать россиянам фейковые судебные иски

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые судебные иски. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polkadot_photo

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые судебные иски. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polkadot_photo

В России зафиксирована новая волна мошенничества — аферисты рассылают поддельные судебные иски, чтобы запугать граждан. Об этом предупреждают «Известия».

Суть схемы в том, чтобы внушить человеку мысль о несуществующих юридических проблемах. Жертве приходит фальшивое письмо якобы от суда, и под давлением тревожных формулировок она может начать совершать поспешные, а порой и финансово опасные действия.

По словам аналитика Марины Пробетс, в 2025 году эта схема может стать ещё опаснее. Мошенники, вероятно, начнут использовать дипфейки, поддельные сайты государственных органов и улучшенные подделки документов, чтобы усилить психологическое давление и эффект доверия.

Россиян предупредили о мошенниках, работающих под видом налоговиков
Россиян предупредили о мошенниках, работающих под видом налоговиков

При этом в арсенале преступников остаются и старые схемы: ранее сообщалось о случаях, когда аферисты обманывали пенсионеров, пользуясь их незнанием системы пенсионных баллов. Обещания «перерасчёта» и «надбавки к пенсии» оборачивались дорогими, затяжными «услугами» без реальной выгоды.

Артём Гапоненко
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