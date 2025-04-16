Мошенники придумали новую схему и запугивают россиян судами

В России зафиксирована новая волна мошенничества — аферисты рассылают поддельные судебные иски, чтобы запугать граждан. Об этом предупреждают «Известия».

Суть схемы в том, чтобы внушить человеку мысль о несуществующих юридических проблемах. Жертве приходит фальшивое письмо якобы от суда, и под давлением тревожных формулировок она может начать совершать поспешные, а порой и финансово опасные действия.

По словам аналитика Марины Пробетс, в 2025 году эта схема может стать ещё опаснее. Мошенники, вероятно, начнут использовать дипфейки, поддельные сайты государственных органов и улучшенные подделки документов, чтобы усилить психологическое давление и эффект доверия.