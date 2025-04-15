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15 апреля, 07:46

Россиян предупредили о мошенниках, работающих под видом налоговиков

МВД: Мошенники крадут деньги и личные данные, представляясь сотрудниками ФНС

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiya 99

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiya 99

В МВД предупредили россиян о появлении новой мошеннической схемы, в которой аферисты, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), пытаются выманить деньги и личные данные. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Аферисты активизировались в период декларационной кампании и сообщают о якобы неподанной декларации 3-НДФЛ за прошлый год. Под предлогом записи на приём в налоговую инспекцию, злоумышленники пытаются получить от жертвы паспортные данные или ИНН.

«Наблюдается развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России», — рассказали в ведомстве.

Гражданам настоятельно порекомендовали не сообщать никакую личную информацию по телефону и напомнили, что записаться на приём в налоговую инспекцию можно самостоятельно.

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Ранее Life.ru рассказал о мошенниках, которые пользуются неосведомлённостью граждан о работе пенсионных баллов. Ради обмана пожилого человека, аферисты предлагают бабушкам и дедушкам провести некий перерасчёт, который в итоге приведёт к долгому процессу с растущими расходами. Злоумышленники заманивают пенсионеров обещаниями об увеличении объёма их пенсии.

Наталья Афонина
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