Россиян предупредили о мошенниках, работающих под видом налоговиков

В МВД предупредили россиян о появлении новой мошеннической схемы, в которой аферисты, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), пытаются выманить деньги и личные данные. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Аферисты активизировались в период декларационной кампании и сообщают о якобы неподанной декларации 3-НДФЛ за прошлый год. Под предлогом записи на приём в налоговую инспекцию, злоумышленники пытаются получить от жертвы паспортные данные или ИНН.

«Наблюдается развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России», — рассказали в ведомстве.

Гражданам настоятельно порекомендовали не сообщать никакую личную информацию по телефону и напомнили, что записаться на приём в налоговую инспекцию можно самостоятельно.