Мошенники начали атаковать россиян фейковыми письмами о попытках входа на «Госуслуги»

Граждане России стали получать фейковые сообщения якобы от «Госуслуг» о попытке входа в их учётную запись с другого устройства. Об этом пишет РИА «Новости».

В электронном письме, отправленном на адрес получателя, говорится, что вход в аккаунт был успешно осуществлён с нового устройства. При этом название сервиса «Госуслуги» написано с ошибкой — «Gos uslugi».

В сообщении содержится «рекомендация». Если пользователь не входил в свою учётную запись, ему предлагается проверить настройки безопасности и «незамедлительно связаться» со службой поддержки. В письме указан поддельный номер телефона этой службы.