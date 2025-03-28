«Вас взломали»: Пенсионеров предупредили о новом разводе мошенников с «Госуслугами»

Злоумышленники нашли новый способ обмана пожилых людей. Для реализации преступной схемы они пугают пенсионеров якобы «взломом» их аккаунта на «Госуслугах» и призывают перевести накопления на безопасные счета. После этого деньги бесследно исчезают, рассказали ТАСС в МВД РФ.

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, всё начинается со звонка. На том конце провода представляются сотрудниками Пенсионного фонда и заявляют, что «Госуслуги» взломаны. Для восстановления доступа жертве называют номер «техподдержки», где человека перехватывает другой мошенник.

Аферист убеждает собеседника, что его данными якобы пытаются завладеть преступники, и советует обратиться в «полицию». Затем пенсионеру звонит «правоохранитель», который предлагает перевести деньги на «безопасный счёт» для их сохранности. Испуганный человек следует инструкциям и лишается своих сбережений.