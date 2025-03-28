Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 05:19

«Вас взломали»: Пенсионеров предупредили о новом разводе мошенников с «Госуслугами»

Мошенники научились обманывать пенсионеров с помощью лжевзлома «Госуслуг»

Злоумышленники нашли новый способ обмана пожилых людей. Для реализации преступной схемы они пугают пенсионеров якобы «взломом» их аккаунта на «Госуслугах» и призывают перевести накопления на безопасные счета. После этого деньги бесследно исчезают, рассказали ТАСС в МВД РФ.

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, всё начинается со звонка. На том конце провода представляются сотрудниками Пенсионного фонда и заявляют, что «Госуслуги» взломаны. Для восстановления доступа жертве называют номер «техподдержки», где человека перехватывает другой мошенник.

Аферист убеждает собеседника, что его данными якобы пытаются завладеть преступники, и советует обратиться в «полицию». Затем пенсионеру звонит «правоохранитель», который предлагает перевести деньги на «безопасный счёт» для их сохранности. Испуганный человек следует инструкциям и лишается своих сбережений.

Мошенники научились следить за россиянами в домах через «умные» кормушки
Мошенники научились следить за россиянами в домах через «умные» кормушки

Ранее эксперты выяснили, что мошенники взламывают корпоративные сайты и настраивают переадресацию на фишинговые страницы. Переходящие по ссылкам пользователи даже не осознают, что попадают на поддельный ресурс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / bxTT

Антон Голыбин
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar