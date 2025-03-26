Мошенники научились следить за россиянами в домах через «умные» кормушки

Система «умный дом», а также современные цифровые устройства несут серьёзную опасность для своих владельцев. Мошенники могут получить данные о пользователях даже благодаря кормушке для животных, предупредил эксперт информационной безопасности Владимир Дащенко.

«Некоторые производители иногда выпускают на рынок сырые продукты, в которых содержатся уязвимости, ошибки в коде или другие недоделки. Злоумышленники могут использовать их, например, чтобы получить доступ к данным пользователей или организовать слежку. Например, мы обнаружили несколько уязвимостей в популярной умной кормушке для домашних животных», — объяснил специалист в беседе с aif.ru.

Дащенко уточнил, что недочёты в технике позволяли злоумышленникам шпионить за владельцами и удалённо управлять устройством. Преступники могут отыскать подобные уязвимости в умных зубных щётках и других бытовых приборах. По словам эксперта, даже одно взломанное устройство может стать точкой входа хакера во всю внутреннюю сеть.

Дащенко посоветовал перед покупкой «умного» устройства заранее изучить информацию о разработчике. После приобретения товара нужно поменять все пароли, а при использовании регулярно обновлять технику и следить за новостями о найденных недочётах.

«Будет полезно правильно настроить домашнюю сеть: изменить имя и пароль, убедиться, что страница входа в настройки роутера не видна в интернете, а также использовать WPA2 — надёжное шифрование для WiFi. Важно изучить пользовательское соглашение — в нём прописано, какие данные гаджет может собирать, как компания их обрабатывает и хранит», — посоветовал специалист.