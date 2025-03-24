Хакеры научились взламывать умные дома россиян с неожиданной целью

Мошенники разработали способ взлома системы умного дома с целью создания сети, зараженной вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщило МВД, с материалами которого ознакомились наши коллеги из ТАСС.

Злоумышленники создают на устройствах ботнет — сеть, инфицированную вирусами. Это дает им возможность использовать системы умного дома для проведения DDoS-атак или майнинга криптовалюты. Кроме того, они могут взламывать устройства для слежки за жертвами, собирая информацию, которая может быть использована для ограблений. Например, компрометированная умная зубная щетка или датчики температуры могут сообщить злоумышленникам о том, находится ли владелец дома.

В МВД рекомендовали при выборе системы умного дома ориентироваться на крупные компании с хорошей репутацией на рынке. Также важно установить надежный пароль и изменить имя сети во время настройки устройства.