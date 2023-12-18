Россиянам рассказали, в каких случаях можно передавать в полицию записи с камер домофонов

Для записи с камер умных домофонов не нужно согласие человека на использование его персональных данных, так как съёмка проводится в общественно доступных местах, что не является деятельностью по обработке таких данных.

"При этом в домах, оснащённых умными домофонами, легче предотвращать и раскрывать преступления. Например, пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю рассказала, что 5 декабря в отдел полиции Дзержинского района г. Перми поступило три обращения о том, что неизвестный преследовал женщину и двух несовершеннолетних. Уже 6 декабря оперативники задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Так быстро выйти на подозреваемого помогла запись с камеры умного домофона, установленного в подъезде потерпевшей", — прокомментировали Лайфу эксперты сервиса "Умный Дом.ру".

По их словам, все записи с камер домофонов хранятся в защищённом облаке в личном кабинете управляющей компании дома, в результате чего они могут быть оперативно переданы сотрудникам правоохранительных органов для расследования происшествий, добавили представители сервиса.