Под прицелом слабые пароли: Россиян предупредили о новой тактике хакеров

Российские хакеры пополнили арсенал новым методом — распылением паролей. Он позволяет злоумышленникам запросто взламывать учётные записи с однообразными комбинациями символов в графе «password». По словам эксперта центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Маргариты Павловой, этот способ напоминает автоматизированный перебор данных по словарю.

«Разница лишь в том, что классические атаки подразумевают перебор многих паролей для одной учётной записи. А в случае с распылением перебирается множество учётных записей для одного пароля», — объяснила она газете «Известия».

Список аккаунтов хакеры обычно берут из баз данных, которые утекают из разных онлайн-сервисов. Помогает аферистам и то, что многие используют для аутентификации на сайтах одни и те же номера и почтовые адреса.