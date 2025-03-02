Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 01:30

Под прицелом слабые пароли: Россиян предупредили о новой тактике хакеров

Эксперт Павлова: Хакеры создали метод распыления паролей для атак на аккаунты

Российские хакеры пополнили арсенал новым методом — распылением паролей. Он позволяет злоумышленникам запросто взламывать учётные записи с однообразными комбинациями символов в графе «password». По словам эксперта центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Маргариты Павловой, этот способ напоминает автоматизированный перебор данных по словарю.

«Разница лишь в том, что классические атаки подразумевают перебор многих паролей для одной учётной записи. А в случае с распылением перебирается множество учётных записей для одного пароля», — объяснила она газете «Известия».

Список аккаунтов хакеры обычно берут из баз данных, которые утекают из разных онлайн-сервисов. Помогает аферистам и то, что многие используют для аутентификации на сайтах одни и те же номера и почтовые адреса.

Хакеры раскрыли имя создателя биткоина, им оказался американец Брэм Коэн
Хакеры раскрыли имя создателя биткоина, им оказался американец Брэм Коэн

Ранее сообщалось, что российские хакеры получили доступ к сотням тысяч счётчиков ЖКХ на Украине. Однако взломщики не планируют вносить ложные показатели во вред мирному населению.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Антон Голыбин
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar