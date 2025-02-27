Российские хакеры взломали сотни тысяч счётчиков ЖКХ на Украине

Более 800 000 счётчиков электричества, обсуживающих жителей Украины, оказались под контролем российских хакеров, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на экс-хакера Павла Ситникова, коллеги которого не намерены использовать доступ к приборам учёта во вред мирному населению.

«Можно внести ложные показания счётчиков? Можно. Будет ли это реализовано? Нет, потому что обычные люди не причём», — заявил собеседник издания, добавив, что он гордится проделанной операцией.