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27 февраля, 14:40

Российские хакеры взломали сотни тысяч счётчиков ЖКХ на Украине

Более 800 000 счётчиков электричества, обсуживающих жителей Украины, оказались под контролем российских хакеров, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на экс-хакера Павла Ситникова, коллеги которого не намерены использовать доступ к приборам учёта во вред мирному населению.

«Можно внести ложные показания счётчиков? Можно. Будет ли это реализовано? Нет, потому что обычные люди не причём», — заявил собеседник издания, добавив, что он гордится проделанной операцией.

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Ранее хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалютного рынка, похитив почти полтора миллиарда долларов. Биржа даже была вынуждена пообещать солидное вознаграждение за поимку хакеров.

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Борис Эльфанд
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