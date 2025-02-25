Хакеры раскрыли имя создателя биткоина, им оказался американец Брэм Коэн
Настоящим создателем биткоина является американский программист Брэм Коэн, выяснили хакеры после взлома телеканала Channel 4. Также руку к появлению первой в мире криптовалюты приложил его единомышленник Лен Сассемен. О родоначальниках виртуальной монеты говорится в документальном фильме-расследовании о неком Сатоши Накамото, который таинственно исчез после презентации биткоина.
Анонимная хакерская группировка опубликовала скриншоты, на которых авторами идеи создания криптовалюты значатся именно Брэм Коэн и Лен Сассемен. Первый также являлся автором сетевого протокола BitTorrent, а второй занимался проектами по сохранению анонимности в Сети. В слитой переписке программистов содержится обсуждение биткоина и того, как назвать создателя виртуальной монеты. Они договорились использовать распространённую японскую фамилию Накамото, а в качестве имени — слово «Сатоши». Последнее переводится как «умный».
Ранее стало известно о британском программисте, который уже 11 лет ищет выброшенный жёсткий диск с биткоинами на общую сумму 73 миллиарда рублей. Для этого мужчина буквально роется на свалках.
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