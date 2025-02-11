Финансист спрогнозировала курс биткоина на март
Финансист Гончарова: В марте биткоин может подорожать до $110-115 тысяч
В марте биткоин может подорожать до 110-115 тысяч долларов, прогнозирует финансист Ольга Гончарова. По её словам, оптимистичный сценарий возможен из-за высокого интереса инвесторов, которые получили инструмент для прямых вложений в крипторынок — спотовые биткоины ETF.
«Биткоин может увеличить свою долю на крипторынке, которая сейчас составляет 60%, и достигнуть $110-$115 тысяч в марте», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Она отметила, что биткоин может вырасти в цене даже на фоне падения курсов других криптовалют. Тем не менее нельзя исключать и сценарий торгового противостояния в мировой экономике, который может обрушить биткоин до $85-$90 тысяч.
Напомним, в конце минувшего года биткоин подорожал до $105 тысяч, обновив исторический рекорд. Впрочем, уже в январе биткоин достиг нового исторического рекорда.