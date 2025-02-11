Финансист спрогнозировала курс биткоина на март

В марте биткоин может подорожать до 110-115 тысяч долларов, прогнозирует финансист Ольга Гончарова. По её словам, оптимистичный сценарий возможен из-за высокого интереса инвесторов, которые получили инструмент для прямых вложений в крипторынок — спотовые биткоины ETF.

«Биткоин может увеличить свою долю на крипторынке, которая сейчас составляет 60%, и достигнуть $110-$115 тысяч в марте», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».