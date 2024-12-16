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Регион
16 декабря, 00:33

Биткоин подорожал до $105 тысяч и обновил исторический рекорд

Курс биткоина вновь обновил исторический максимум — криптомонета ненадолго преодолела ценовую отметку 105,2 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные бирж.

Суточный рост стоимости BTC составил 3,65%. Напомним, что за последний месяц биткоин подорожал на 20%, а с момента президентских выборов в США его ценник и вовсе подскочил на 55,5%.

Путин: Кто может запретить биткоин? Да никто
Путин: Кто может запретить биткоин? Да никто

Ранее Life.ru сообщал, что интерес россиян к криптовалютам увеличился на фоне растущего курса биткоина. По мнению экспертов, в ближайшие два-три года есть реальная возможность заработать на крипте. Однако для этого инвесторам нужен опыт и мощный инструментарий, тогда как молодые участники рынка рискуют попросту потерять средства.

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Shutterstock / FOTODOM / Pro Aerial Master

Илья Пушкарев
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