Путин: Кто может запретить биткоин? Да никто

Никто в мире не может запретить криптовалюту биткоин, так как происходят естественные процессы, которые связаны с развитием новых инструментов расчётов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Естественным образом происходят процессы, связанные с применением других инструментов. Вот, например, биткоин, кто может запретить? Да никто», — сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Президент добавил, что никто не может запретить использование и других электронных средств расчёта, так как это новые технологии. Вне зависимости от происходящего с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, ведь все стремятся к повышению надёжности и снижению издержек.