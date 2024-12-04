Путин: Кто может запретить биткоин? Да никто
Никто в мире не может запретить криптовалюту биткоин, так как происходят естественные процессы, которые связаны с развитием новых инструментов расчётов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Естественным образом происходят процессы, связанные с применением других инструментов. Вот, например, биткоин, кто может запретить? Да никто», — сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
Президент добавил, что никто не может запретить использование и других электронных средств расчёта, так как это новые технологии. Вне зависимости от происходящего с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, ведь все стремятся к повышению надёжности и снижению издержек.
Ранее биткоин приблизился к стоимости 100 тысяч долларов. А Life.ru писал о пяти криптовалютах, которые превзошли BTC.
Криптовалюты представляют собой цифровые активы, не имеющие физической формы и не контролируемые центральными банками. Вместо этого они полагаются на распределённые сети, где каждая транзакция фиксируется в блокчейне. Основными факторами роста цен на криптовалюты служат спрос, ограниченное предложение, технологические новшества и, как в случае с Bitcoin, ограниченное количество монет в обращении — не более 21 миллиона.
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