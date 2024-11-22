Британец 11 лет ищет на свалке свой диск с биткоинами на 73 миллиарда рублей

Программист из Ньюпорта в британском Уэльсе уже 11 лет ищет свой жёсткий диск, на котором хранится ошеломительная сумма биткоином — на данный момент их стоимость оценивается в 569 миллионов фунтов стерлингов, что примерно равно 73 миллиардам рублей. В 2013 году девушка Джеймса Хоуэллса случайно выбросила «винчестер» с восемью тысячами «битков», и с тех пор мужчина пытается перекопать местную свалку.

Как пишет BBC, когда мужчина получил биткоины, они практически ничего не стоили, но с годами криптовалюта стала продаваться всё дороже и дороже. По мнению Джеймса, скоро его утерянное состояние может достигнуть ошеломительного миллиарда фунтов.

Причём местные власти не очень хотят идти на встречу мужчине и не пускают пускать его на свалку, а в апреле там и вовсе установили забор и круглосуточную охрану. Теперь программист подал в суд, требуя возместить ущерб. Однако он готов пойти на мировую.

«Я всё ещё готов отказаться от суда в пользу разумного и дружеского диалога с Ньюпортским городским советом, но с этим лучше не тянуть. Им следует прийти ко мне и поговорить», — сказал мужчина.