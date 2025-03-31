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Регион
31 марта, 18:48

На «Госуслугах» с 1 апреля заработает сервис для борьбы с мошенниками

МВД: На «Госуслугах» появится сервис для проверки оформленных сим-карт

Россияне смогут проверять все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Сделать это можно будет на новом сервисе на «Госуслугах». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сервис поможет выявить неучтённые SIM-карты, которые могут использовать злоумышленники. Это поможет обезопасить граждан от ряда мошеннических схем. Новый сервис начнёт работать 1 апреля. В первые часы и дни после запуска возможны технические неполадки, однако, как сообщается, всё готово к старту.

Жизненная ситуация «Борьба с мошенничеством» появится на «Госуслугах»
Жизненная ситуация «Борьба с мошенничеством» появится на «Госуслугах»

Ранее Life.ru предупреждал, что аферисты перевыпускают SIM-карты умерших людей и крадут их деньги. Правоохранители рассказали о нескольких подобных случаях, зафиксированных в разных регионах страны. В Московской области мошенники получили информацию об умершей пожилой женщине в реестре наследственных дел. Затем через Интернет выпустили симку на имя пенсионерки и сняли с её счета 1,2 миллиона рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Artamonov

Алена Пенчугина
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