На «Госуслугах» с 1 апреля заработает сервис для борьбы с мошенниками
МВД: На «Госуслугах» появится сервис для проверки оформленных сим-карт
Россияне смогут проверять все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Сделать это можно будет на новом сервисе на «Госуслугах». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Сервис поможет выявить неучтённые SIM-карты, которые могут использовать злоумышленники. Это поможет обезопасить граждан от ряда мошеннических схем. Новый сервис начнёт работать 1 апреля. В первые часы и дни после запуска возможны технические неполадки, однако, как сообщается, всё готово к старту.
Ранее Life.ru предупреждал, что аферисты перевыпускают SIM-карты умерших людей и крадут их деньги. Правоохранители рассказали о нескольких подобных случаях, зафиксированных в разных регионах страны. В Московской области мошенники получили информацию об умершей пожилой женщине в реестре наследственных дел. Затем через Интернет выпустили симку на имя пенсионерки и сняли с её счета 1,2 миллиона рублей.
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