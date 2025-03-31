На «Госуслугах» с 1 апреля заработает сервис для борьбы с мошенниками

Россияне смогут проверять все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Сделать это можно будет на новом сервисе на «Госуслугах». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сервис поможет выявить неучтённые SIM-карты, которые могут использовать злоумышленники. Это поможет обезопасить граждан от ряда мошеннических схем. Новый сервис начнёт работать 1 апреля. В первые часы и дни после запуска возможны технические неполадки, однако, как сообщается, всё готово к старту.