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23 марта, 10:53

И на том свете достанут! Аферисты крадут миллионы с банковских счетов умерших россиян

Mash: В РФ мошенники перевыпускают SIM-карты умерших людей и крадут их деньги

В России мошенники начали перевыпускать SIM-карты умерших людей и снимать с их помощью деньги со счетов, сообщает Mash. Правоохранители рассказали о нескольких таких случаях, зафиксированных в разных регионах страны.

Так, в Московской области аферисты получили информацию об умершей пожилой женщине в реестре наследственных дел. Затем через интернет выпустили сим-карту на имя пенсионерки и сняли с её счета 1,2 миллиона рублей. Наследник заметил пропажу средств и обратился в полицию. Стражи порядка задержала банду. Организатор мошеннической схемы — 44-летний житель Саратова. Возбуждено уголовное дело.

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Участница «Битвы экстрасенсов» не смогла распознать обман и отдала аферистам почти ₽200 тысяч

Ранее сообщалось, что мошенники создали новую преступную схему, нацеленную на обман доверчивых пенсионеров. Пожилым людям предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам, однако препараты оказываются пустышками.

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Татьяна Миссуми
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