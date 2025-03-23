И на том свете достанут! Аферисты крадут миллионы с банковских счетов умерших россиян

В России мошенники начали перевыпускать SIM-карты умерших людей и снимать с их помощью деньги со счетов, сообщает Mash. Правоохранители рассказали о нескольких таких случаях, зафиксированных в разных регионах страны.

Так, в Московской области аферисты получили информацию об умершей пожилой женщине в реестре наследственных дел. Затем через интернет выпустили сим-карту на имя пенсионерки и сняли с её счета 1,2 миллиона рублей. Наследник заметил пропажу средств и обратился в полицию. Стражи порядка задержала банду. Организатор мошеннической схемы — 44-летний житель Саратова. Возбуждено уголовное дело.