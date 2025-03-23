И на том свете достанут! Аферисты крадут миллионы с банковских счетов умерших россиян
Mash: В РФ мошенники перевыпускают SIM-карты умерших людей и крадут их деньги
В России мошенники начали перевыпускать SIM-карты умерших людей и снимать с их помощью деньги со счетов, сообщает Mash. Правоохранители рассказали о нескольких таких случаях, зафиксированных в разных регионах страны.
Так, в Московской области аферисты получили информацию об умершей пожилой женщине в реестре наследственных дел. Затем через интернет выпустили сим-карту на имя пенсионерки и сняли с её счета 1,2 миллиона рублей. Наследник заметил пропажу средств и обратился в полицию. Стражи порядка задержала банду. Организатор мошеннической схемы — 44-летний житель Саратова. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что мошенники создали новую преступную схему, нацеленную на обман доверчивых пенсионеров. Пожилым людям предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам, однако препараты оказываются пустышками.