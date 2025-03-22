Аферисты начали продавать пенсионерам пустышки по «льготным» ценам

Мошенники создали новую преступную схему, нацеленную на обман доверчивых пенсионеров. Пожилым людям предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам, однако препараты оказываются пустышками, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ.

По данным правоохранителей, всё начинается с безобидного звонка с выгодным предложением. Однако в попытке сэкономить пенсионеры не только переводят деньги аферистам, но и не получают необходимого лечения из-за бесполезных лекарств.