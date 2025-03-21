«Подвержены влиянию»: В Госдуме предложили создать реестр жертв телефонных мошенников

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил создать специальный реестр для жертв телефонных мошенников. Депутат успокоил граждан, опасающихся, что это приведет к запрету на переводы денег даже близким.

«Это бред! Никаких ограничений не будет. Просто будет информация, что эти люди подвержены внешнему влиянию. И если сигнал поступит, что они хотят взять кредит, то на них обратят дополнительное внимание. То есть будут проверять, не находятся ли они под влиянием внешних лиц, которые хотят украсть их деньги», — объяснил он.

Аксаков отметил, что цель этой инициативы — защитить людей, а не ограничивать их свободы. По словам собеседника 360.ru, даже некоторые депутаты стали жертвами мошенников. По его словам, можно установить различные меры предосторожности, но если человек сам переводит деньги, такие меры окажутся бесполезными. Он подчеркнул, что в этих случаях необходимо задавать дополнительные вопросы перед переводом средств, так как соответствующая технология уже разработана.