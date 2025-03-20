Стало известно о новом способе «развода» россиян за рубежом

Мошенники стали использовать новую схему развода российских туристов. Аферисты предлагают иностранную валюту в обмен на переводы с карт РФ, которые не работают за границей, после чего сразу исчезают, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жертвами аферы стали десятки россиян, которые прилетели отдыхать в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку. Злоумышленники находят туристов в тематических чатах в мессенджерах. Они представляются якобы сотрудниками обменников и предлагают обналичить деньги с российских карт в местной валюте.

Аферисты говорят, что у них якобы более выгодный курс, они принимают переводы с карт РФ, которыми россияне не могут расплачиваться из-за санкций. Мошенники обещают, что, как только средства поступят к ним на счёт, они сразу отправят курьера с наличкой или дадут адрес, где забрать валюту. Но, как часто бывает, мошенники исчезают с «радаров».

В крупных чатах администраторы заблокировали уже более 250 тысяч подобных «обменников», однако некоторые аферисты выходят на туристов напрямую и пишут им в личные сообщения. Например, в Турции жертвами мошенников стали свыше 30 человек. Каждый отправил от 100 до 500 тысяч рублей.