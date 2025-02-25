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25 февраля, 11:41

«Ход конём»: Россиян предупредили о новой уловке онлайн-мошенников

IT-эксперт Мясоедов: Аферисты стали внедряться на форумы защиты от мошенников

Мошенники в интернете разработали новый метод поиска жертв — они начинают участвовать в форумах, посвящённых обсуждению способов защиты от аферистов. Об этой схеме, которую можно охарактеризовать как двухступенчатый подход, сообщил эксперт в области информационной безопасности, директор и партнёр компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Люди, не понимая из-за информационного шума, что им нужно предпринимать, идут на специализированные форумы, чтобы немного разобраться в ситуации, понять, какие ссылки можно открывать, какие — точно нет, и так далее. Соответственно, мошенники внедряются в эту среду, с помощью «хода конём» обходят те барьеры, которые у них возникают», — предупредил он в беседе с 360.ru.

Эксперт отметил, что в 90% случаев цель мошенников — это кража денег, а в 10% — получение личных данных. По словам Мясоедова, основные меры предосторожности в борьбе с аферистами остаются прежними: если кто-то пытается убедить вас что-то оплатить, использовать финансовые инструменты или сообщить код из СМС, к таким просьбам следует относиться с осторожностью, даже если они поступают на форуме, посвящённом защите от мошенничества.

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Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары» и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил на системной основе обучать школьников способам борьбы с телефонными мошенниками. Также он призвал объяснить детям, как распознать звонок от злоумышленника, чтобы молодое поколение могло помогать с этим своим близким.

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Shutterstock / FOTODOM / 88-Studio

Юрий Лысенко
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