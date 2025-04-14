Россиян предупредили об аферах с пенсионными баллами

Мошенники активно пользуются неосведомлённостью граждан о работе пенсионных баллов. Чтобы обмануть пожилого человека, аферист может предложить ему провести перерасчёт, затащив в итоге в долгий процесс с растущими расходами. Об этом сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Таким образом, аферист может заманить жертву обещанием увеличить ей объём пенсии, проведя перерасчёт пенсионных баллов. Злоумышленники утверждают, что знают некоторые лазейки, оставленные Соцфондом. Сперва они возьмут плату за саму консультацию, а затем пришлют своему клиенту сообщение с отказом, ссылаясь на ошибку системы.

«Иногда процесс затягивается на месяцы, а суммы, уплаченные пенсионерами, растут. Интересно, что в эти игры с баллами втягиваются не только пожилые граждане», — объяснил парламентарий.

Мошенникам помогает использование навязчивой рекламы и незнание жертвами принципов работы системы пенсионных баллов. Убедив клиента, что вложение в их услуги будет гарантировать солидную прибавку к пенсии в дальнейшем, они начинают забирать себе его деньги, добавил депутат.

Некоторых даже подстрекают пойти в суд, чтобы на раз-два забрать у государства якобы причитающиеся им деньги. Иногда они заявляют, что клиент совершенно ничем не рискует, вкладываясь в их схемы. Убеждать людей помогает агрессивная реклама, которой часто верят граждане любых возрастов и доходов.