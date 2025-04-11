Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 17:31

В ЦБ РФ вскрыли новую мошенническую смену с цифровыми рублями

ЦБ РФ: Мошенники призывают людей инвестировать в цифровые рубли

Банк России обнаружил мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники призывают людей вкладывать средства в цифровые рубли с обещанием получения пассивного дохода от этих инвестиций. Об этом информирует Центральный банк РФ.

«Они [мошенники] создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит», — отмечается в сообщении.

В Центральном банке отметили, что людей призывают как можно скорее участвовать в предполагаемой программе, пока «порог входа» остается низким, так как в будущем начальная сумма может существенно возрасти. Потенциальным жертвам предлагают ответить на ряд вопросов и предоставить свои контактные данные. Затем задача «личного менеджера» заключается в том, чтобы убедить человека вложить максимальную сумму денег на фальшивой платформе, как подчеркивается в сообщении регулятора.

Киберполиция предостерегла россиян от схемы мошенников с ускорением интернета
Киберполиция предостерегла россиян от схемы мошенников с ускорением интернета

А ранее Life.ru рассказывал, что телефонные мошенники начали применять новую схему «развода»: они пытаются втереться в доверие к жертве, а затем звонок внезапно прерывается. После этого действительно приходит SMS с коротким текстом и номером. Жертва набирает его, а там уже ждут злоумышленники, которые продолжают «развод».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexeyart1

Александра Мышляева
  • Новости
  • центральныйбанк
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar