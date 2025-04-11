В ЦБ РФ вскрыли новую мошенническую смену с цифровыми рублями
ЦБ РФ: Мошенники призывают людей инвестировать в цифровые рубли
Банк России обнаружил мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники призывают людей вкладывать средства в цифровые рубли с обещанием получения пассивного дохода от этих инвестиций. Об этом информирует Центральный банк РФ.
«Они [мошенники] создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит», — отмечается в сообщении.
В Центральном банке отметили, что людей призывают как можно скорее участвовать в предполагаемой программе, пока «порог входа» остается низким, так как в будущем начальная сумма может существенно возрасти. Потенциальным жертвам предлагают ответить на ряд вопросов и предоставить свои контактные данные. Затем задача «личного менеджера» заключается в том, чтобы убедить человека вложить максимальную сумму денег на фальшивой платформе, как подчеркивается в сообщении регулятора.
А ранее Life.ru рассказывал, что телефонные мошенники начали применять новую схему «развода»: они пытаются втереться в доверие к жертве, а затем звонок внезапно прерывается. После этого действительно приходит SMS с коротким текстом и номером. Жертва набирает его, а там уже ждут злоумышленники, которые продолжают «развод».
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