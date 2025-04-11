Мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка и уже «тестируют» её на россиянах

Телефонные мошенники начали применять новую схему «развода»: они действуют в несколько этапов и пытаются втереться в доверие к жертве, а затем звонок внезапно прерывается. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт Андрей Бийчук.

Действуют аферисты так: жертве поступает звонок, он может быть с подменного номера, например, из «банка», «полиции», «налоговой». В беседе человеку сообщают, что он якобы 1) пострадал от мошенников, 2) на него набрали кредитов, 3) полиция расследует преступление. И в разгар разговора связь прерывается.

После этого заранее настроенный автоответчик предупреждает жертву: «Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в SMS». В случае бездействия угрожают блокировкой банковских карт или номера.

После этого действительно приходит SMS с коротким текстом и номером. Жертва набирает его, а там уже ждут злоумышленники, которые продолжают «развод». Они подтверждают, что первый звонок был от мошенников, а они спасли жертву. Далее они просят личные данные якобы для «проверки» и уговаривают перевести деньги на «безопасный счёт», с которого средства, конечно же, утекают в руки мошенникам.