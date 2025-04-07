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7 апреля, 05:27

Мошенники начали массово обманывать россиян при помощи QR-кодов

Мошенники начали массово обманывать россиян при помощи QR-кодов. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Мошенники начали массово обманывать россиян при помощи QR-кодов. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Мошенники снова используют QR-коды для обмана россиян. По данным газеты «Известия», при их сканировании ссылка ведёт на поддельные домовые чаты, фальшивые госресурсы или страницы для перевода денег на якобы коммунальные нужды и штрафы.

QR-коды скрывают конечный URL, что облегчает мошенникам их использование для атак. Коды на объявлениях ведут на поддельный сайт, требующий авторизации через Telegram, после чего жертва теряет доступ к аккаунту. Преступники используют доступ для массовой рассылки просьб о деньгах и могут найти компрометирующую информацию.

Мошенники нанимают курьеров, часто иностранцев, для расклейки фишинговых листовок в подъездах, что является незаконным. В Волгограде, Калуге и Рязани зафиксированы случаи наклеек с фиктивными QR-кодами на самокатах, ведущих на фишинговые страницы.

Чтобы защититься, не сканируйте случайные QR-коды, проверяйте ссылки после расшифровки, используйте антивирусы и не вводите на таких сайтах банковские данные.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домашними телефонами
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домашними телефонами

Ранее Life.ru рассказывал, что аферисты научились создавать дипфейки из ваших «кружков» в мессенджере телеграм, чтобы затем рассылать липовые сообщения вашим родственникам, где вы просите у них деньги. По этой схеме даже недвижимость можно продать.

Оксана Попова
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