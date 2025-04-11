Киберполиция предостерегла россиян от схемы мошенников с ускорением интернета

Мошенники предлагают россиянам ускорить их интернет, а сами в этот момент пытаются получить доступ к личным данным пользователей. Следуя инструкциям, полученным от фальшивого менеджера, люди могут случайно установить на свои устройства вредоносное ПО. После этого у аферистов появится доступ к финансовым средствам пользователей.

«Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно её ускорить», — сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Кроме того, мошенники применяют и другие хитрости: просят жертву включить демонстрацию экрана, что позволяет им «в реальном времени» считывать коды авторизации.