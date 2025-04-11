Киберполиция предостерегла россиян от схемы мошенников с ускорением интернета
МВД: Мошенники продолжают обманывать россиян через схему с ускорением интернета
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson
Мошенники предлагают россиянам ускорить их интернет, а сами в этот момент пытаются получить доступ к личным данным пользователей. Следуя инструкциям, полученным от фальшивого менеджера, люди могут случайно установить на свои устройства вредоносное ПО. После этого у аферистов появится доступ к финансовым средствам пользователей.
«Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно её ускорить», — сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Кроме того, мошенники применяют и другие хитрости: просят жертву включить демонстрацию экрана, что позволяет им «в реальном времени» считывать коды авторизации.
Ранее Life.ru рассказал, что недавно злоумышленники придумали ещё одну схему «развода». На это раз мошенники сначала пытаются втереться в доверие, а затем звонок внезапно прерывается, якобы полицией. Россиян начнут просить перезвонить по телефону, отправленному в смс, но делать этого не стоит! Правоохранительные органы попросят вас предоставить личные данные и перевести деньги на «безопасный счёт».