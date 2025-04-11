Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом смены кода домофона

Телефонные мошенники придумали схему «развода»: они представляются сотрудниками УК и рассказывают о замене кода домофона.

По данным МВД, жертве поступает звонок с неизвестного номера, на том конце человек представляется сотрудником управляющей компании и сообщает, что на подъездном домофоне меняют код, поэтому необходимо продиктовать пароль из SMS. Если жертва имела неосторожность и назвала этот пароль, разговор сразу прекращается.

Спустя время человеку звонят уже от имени «сотрудников полиции» и «Росфинмониторинга». Они убеждают несчастного установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников. Далее аферисты направляют жертве файл, после установки которого просят приложить банковскую карту к NFC-модулю телефона якобы для изменения на ней цифрового кода. Однако на самом деле мошенники создают виртуальную копию карты и бесконтактно начинают снимать с неё деньги.