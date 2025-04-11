Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом смены кода домофона
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Телефонные мошенники придумали схему «развода»: они представляются сотрудниками УК и рассказывают о замене кода домофона.
По данным МВД, жертве поступает звонок с неизвестного номера, на том конце человек представляется сотрудником управляющей компании и сообщает, что на подъездном домофоне меняют код, поэтому необходимо продиктовать пароль из SMS. Если жертва имела неосторожность и назвала этот пароль, разговор сразу прекращается.
Спустя время человеку звонят уже от имени «сотрудников полиции» и «Росфинмониторинга». Они убеждают несчастного установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников. Далее аферисты направляют жертве файл, после установки которого просят приложить банковскую карту к NFC-модулю телефона якобы для изменения на ней цифрового кода. Однако на самом деле мошенники создают виртуальную копию карты и бесконтактно начинают снимать с неё деньги.
А ранее Life.ru рассказывал, что телефонные мошенники начали применять новую схему «развода»: они пытаются втереться в доверие к жертве, а затем звонок внезапно прерывается. После этого начинается второй этап обмана, где жертва теряет бдительность.