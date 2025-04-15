50 млн кеша: Москвичка рассказала Life.ru, как спасла 90-летнюю пенсионерку от «сотрудников ФСБ»

Москвичка спасла пенсионерку, которая чуть не отдала 50 миллионов рублей мошенникам. По словам Маргариты, бабулю шантажировали жизнью её родственников, потому она собрала наличку и планировала передать огромную сумму курьеру.

«Я вышла на пять минут переставить машину из голубиной засады, переставила к подъезду и хотела сфотографировать степень повреждений, и услышала, как возле моего подъезда милейшая бабушка (хрупкая, маленькая, на вид лет 100, но оказалась моложе — 90) говорит по телефону. Говорит какие-то странные, но вроде обыденные вещи «да, оставлю тут; вы точно их не тронете» и всё трясущимся голосом», — рассказала она в беседе с Life.ru.

Маргарита заметила растерянную женщину и поинтересовалась её самочувствием. В ответ бабушка резко завершила разговор. Телефон продолжал настойчиво звонить, но старушка словно окаменела. Маргарита почувствовала недоброе и представилась жительницей этого дома, подчеркнув, что не представляет никакой угрозы. Пытаясь разобраться в ситуации, девушка предложила пенсионерке самой ответить на звонок. В ответ услышала испуганный голос: «Нельзя, иначе их убьют».

Маргарита не понимала, кого имеет в виду женщина. Она попросила разрешения принять звонок. Та начала говорить что-то невнятное о родственниках. Девушка заверила её, что с близкими всё хорошо, и предложила связаться с ними лично. Женщина, словно преодолевая себя, позволила ответить на звонок и продемонстрировала содержимое своей сумки — внушительную сумму в 50 миллионов рублей. Маргарита мгновенно отправила SMS-сообщение своему соседу-полицейскому, параллельно ведя беседу с «сотрудником ФСБ».

«Там очень неприятный мужик, крайне настойчивый и грубый. Сосед в это время мутил удалённо полицию, они приезжают очень быстро, меня в это время обматерили примерно миллион раз. Я бросаю трубку», — отметила собеседница Life.ru.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов проинформировали, что пожилую женщину уже ищут. По их словам, ранее другой пенсионер пострадал от действий мошенников и теперь целью злоумышленников стала она. Однако сделка сорвалась. В итоге Маргарита связалась с внучкой женщины по телефону и сообщила, что бабушку доставляют в отделение для выяснения обстоятельств и её там необходимо встретить. Сделав доброе дело, девушка вернулась к своим делам.