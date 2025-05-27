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27 мая, 12:27

Нет романтики: Путин не одобрил предложение руки и сердца через «Госуслуги»

Путин: Предложение руки и сердца лучше сделать лично, а не через «Госуслуги»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин высказал свою позицию относительно набирающей популярность практики делать предложение руки и сердца через электронный сервис «Госуслуги». Видео опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путин — о романтике. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«Чтобы время сэкономить — это неплохо. Но вообще-то, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определённые эмоции», — отметил глава государства.

Функция предложения руки и сердца была запущена в 2022 году по инициативе Минцифры. Как отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, данный функционал позволил женщинам делать предложения в отношениях со своими нерешительными половинками. После авторизации на портале пользователь заполняет анкету с данными обоих будущих супругов — паспортными реквизитами и номерами СНИЛС. Затем система предлагает выбрать подходящие дату, время и место для торжественной регистрации.

Особенность сервиса в том, что второй участник процесса узнает о предложении только после полного оформления заявки — приглашение приходит ему на электронную почту. У получателя есть ровно сутки, чтобы принять или отклонить предложение. В случае согласия потребуется оплатить госпошлину прямо через портал. После подтверждения платежа выбранная дата бронируется автоматически.

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Портал «Госуслуги» регулярно добавляет новые функции. К примеру, ранее там появилась возможность заполнить черновик заявления на поступление ребёнка в первый класс. Так, в день старта приёмной компании останется просто нажать на кнопку «отправить».

Александр Юнашев
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