Минцифры: На «Госуслугах» появилась функция черновиков для записи в первый класс

На портале «Госуслуги» появилась новая функция — теперь на сайте можно заполнить черновик заявления на поступление ребёнка в первый класс. О доступной возможности россиянам рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Из сообщения следует, что родители могут устроить первоклассника в любую школу, которая интересна. Всё, что нужно сделать, — заполнить заявление, а в день старта приёмной кампании останется только нажать на кнопку «отправить».

Для удобства родителей после заполнения черновика в личном кабинете появится таймер обратного отсчёта. Он показывает, сколько времени осталось до момента, когда можно будет отправить документ. Кроме того, за сутки до старта приёмной кампании система «Госуслуг» пришлёт пользователю дополнительное уведомление. Для льготных категорий граждан предусмотрена возможность автоматической отправки заявления, достаточно дать согласие на это при заполнении черновика.

В ведомстве подчеркнули важность времени подачи заявлений в первый класс. Первыми в школу зачислят тех, кто подал заявку раньше. В Минцифры напомнили, что запись через «Госуслуги» доступна по всей России, кроме Москвы и Московской области.