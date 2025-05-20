Максимум - кредит: В МВД рассказали, что могут сделать мошенники через «Госуслуги»

Возможность хищения денежных средств или завладения жильём мошенниками через сервис «Госуслуги» исключена. Об этом проинформировал Денис Костин, занимающий должность заместителя начальника отдела УБК МВД России, ответственного за борьбу с имущественными преступлениями в сфере IT во время проведения круглого стола, посвящённого стратегиям безопасности от телефонного и интернет-мошенничества.

«Через «Госуслуги» невозможно завладеть жильём. Невозможно похитить ваши деньги. Максимум, что возможно, — это подтвердить кредит в микрофинансовой организации», — рассказал он.

Чтобы предотвратить несанкционированную смену пароля от «Госуслуг» после его получения мошенниками, в ведомстве советуют обратиться в МФЦ для блокировки этой возможности.