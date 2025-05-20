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Регион
20 мая, 14:05

Максимум - кредит: В МВД рассказали, что могут сделать мошенники через «Госуслуги»

МВД: Через «Госуслуги» мошенники не смогут украсть жильё или деньги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Возможность хищения денежных средств или завладения жильём мошенниками через сервис «Госуслуги» исключена. Об этом проинформировал Денис Костин, занимающий должность заместителя начальника отдела УБК МВД России, ответственного за борьбу с имущественными преступлениями в сфере IT во время проведения круглого стола, посвящённого стратегиям безопасности от телефонного и интернет-мошенничества.

«Через «Госуслуги» невозможно завладеть жильём. Невозможно похитить ваши деньги. Максимум, что возможно, — это подтвердить кредит в микрофинансовой организации», — рассказал он.

Чтобы предотвратить несанкционированную смену пароля от «Госуслуг» после его получения мошенниками, в ведомстве советуют обратиться в МФЦ для блокировки этой возможности.

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Ранее в управлении по борьбе с IT-преступностью МВД России подчеркнули: чтобы отпугнуть хитрого и технически подготовленного мошенника, необходимы лишь бдительность и умение задавать правильные вопросы. Также специалисты назвали несколько характерных для преступника черт.

Ольга Сливченко
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