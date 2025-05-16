В МВД нарисовали портрет типичного мошенника и рассказали, как спугнуть его
МВД: Спугнуть мошенника можно уточняющими вопросами и осведомлённостью
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Спугнуть мошенника, являющегося хитрым и технически подкованным профессионалом обмана, можно только с помощью собственной осведомлённости и уточняющих вопросов. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Там перечислили характерные черты мошенника:
- Уверен в своем превосходстве над гражданами
- Силён перед слабыми
- Хитёр и изворотлив
- Профессионал обмана
- Технически подкован
- Склонен к нарциссизму
При этом мошенник имеет ничем не примечательную внешность. Его поведение характеризуется агрессивностью или слащавостью, игрой на эмоциях и созданием ложной срочности. Мотивы злоумышленника — корысть и самоутверждение за счёт жертв. Для обмана мошенник использует несколько инструментов, среди которых взломанные аккаунты, чужие личности, вредоносные программы, средства анонимности, фишинговые сайты и поддельные документы.
«Слабые стороны: Боится уточняющих вопросов и проверки информации. Теряет интерес, если чувствует уверенность и осведомлённость собеседника», — рассказали в киберполиции.
Ранее сообщалось, что украинских мошенников научили маскировать свой говор. Теперь они объясняют свои особенности речи тем, что якобы из Ростовской области.