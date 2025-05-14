«Я с Ростова сам. Работаю в Москве»: Украинских мошенников научили маскировать свой говор

Украинские мошенники действуют по отработанной схеме, в которой прописаны ответы на любые вопросы жертвы. Агентство РИА «Новости» получило доступ к методичке для телефонных мошенников. В ней говорится, что акцент, не похожий на московский, следует выдавать за ростовский.

Подробности этой инструкции, используемой мошенниками в Одессе, предоставили участники подпольного движения Stop Grave, внедрившиеся в одну из таких организаций.

В методичке приводится следующий пример ответа на вопрос о говоре: «Почему не Московский говор? От куда вы!? — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами». (Орфография и пунктуация сохранены).