«Я с Ростова сам. Работаю в Москве»: Украинских мошенников научили маскировать свой говор
РИАН: Украинские мошенники объясняют свой говор тем, что они из Ростова-на-Дону
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Украинские мошенники действуют по отработанной схеме, в которой прописаны ответы на любые вопросы жертвы. Агентство РИА «Новости» получило доступ к методичке для телефонных мошенников. В ней говорится, что акцент, не похожий на московский, следует выдавать за ростовский.
Подробности этой инструкции, используемой мошенниками в Одессе, предоставили участники подпольного движения Stop Grave, внедрившиеся в одну из таких организаций.
В методичке приводится следующий пример ответа на вопрос о говоре: «Почему не Московский говор? От куда вы!? — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами». (Орфография и пунктуация сохранены).
Ранее в методичке, предназначенной для украинских мошенников, были обнаружены стилистические и грамматические ошибки. Так, авторы советуют аферистам «научиться плавно переходить от темы к теме в разговоре» и использовать угрозу «ареста» имущества для запугивания потенциальных жертв.