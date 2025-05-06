Украинские аферисты работают по методичке с кучей ошибок

Украинские киберпреступники работают по методичке, которая написана с орфографическими и пунктуационными ошибками. Об этом пишет РИА «Новости».

Участники подпольного движения Stop Grave проникли в одесскую мошенническую группу и получили доступ к их методическим материалам. Оказалось, что инструкции содержат множество ошибок и нецензурных выражений.

Аферистам советуют «научится делать плавный перевод от угроз к обману» и запугивать жертв обещаниями «орестом» имущества.

В части инструкции, где рассказывается, как отговорить жертву от обращения непосредственно в банк, содержатся цитаты вроде той, что «трубку возьмет именно тот, кто заинтересован в хищении ваших средств». Когда «спич не удался, человек отказался», мошенникам рекомендуют сообщать о якобы аннулированной заявке и невозможности получения помощи от полиции в будущем.

В инструкции слово «откуда» написано раздельно. Заметивших обман граждан в материалах украинцев называют матными словами.