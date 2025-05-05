Задержаны мошенники, похитившие у россиян 400 млн через колл-центры на Украине

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию, в результате которой были задержаны лица, подозреваемые в участии в масштабной криминальной схеме. Им вменяется причастность к совершению около тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и несанкционированным доступом к аккаунтам портала «Госуслуги». Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общий ущерб от их деятельности мошенников оценивается в более чем 400 миллионов рублей. Схема также включала организацию колл-центров на территории Украины для хищения средств у граждан России.

Как уточнила Волк, операцию по пресечению деятельности этой группы провели специалисты управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Следствие постановило, что участники преступного сообщества создали и поддерживали в мессенджере инфраструктуру, предоставлявшую временный доступ к учётным записям. Эти аккаунты впоследствии использовались для обеспечения работы мошеннических колл-центров, базировавшихся на Украине и ориентированных на обман российских граждан.