Задержаны мошенники, похитившие у россиян 400 млн через колл-центры на Украине
Ирина: Полиция задержала мошенников, похитивших 400 млн рублей через «Госуслуги»
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Сотрудники правоохранительных органов провели операцию, в результате которой были задержаны лица, подозреваемые в участии в масштабной криминальной схеме. Им вменяется причастность к совершению около тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и несанкционированным доступом к аккаунтам портала «Госуслуги». Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общий ущерб от их деятельности мошенников оценивается в более чем 400 миллионов рублей. Схема также включала организацию колл-центров на территории Украины для хищения средств у граждан России.
Как уточнила Волк, операцию по пресечению деятельности этой группы провели специалисты управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Следствие постановило, что участники преступного сообщества создали и поддерживали в мессенджере инфраструктуру, предоставлявшую временный доступ к учётным записям. Эти аккаунты впоследствии использовались для обеспечения работы мошеннических колл-центров, базировавшихся на Украине и ориентированных на обман российских граждан.
Согласно имеющимся данным, в период с сентября 2024 года по март 2025 года через один из задействованных Telegram-каналов было передано свыше 11 тысяч аккаунтов. Предполагается, что члены данной группы могут быть причастны к совершению на территории РФ порядка тысячи эпизодов преступлений, включающих мошенничество и неправомерный доступ к профилям на портале «Госуслуги».
Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала пособника мошенников, которому жительница блокадного Ленинграда передала 250 тысяч рублей возле подъезда. Задержанный рассказал, что думал, что устроился курьером в организацию, которая помогает пожилым людям.