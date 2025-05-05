Силовики нанесли удар по телефонным мошенникам, задержав банду операторов SIM-боксов

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет пресекли деятельность организованной преступной группы, задержав десять её участников. Сообщество обеспечивало работу так называемых SIM-боксов, используемых для мошеннических звонков гражданам России и рассылки ложных сообщений о терактах с целью дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в своём телеграм-канале.

Задержание операторов SIM-боксов. Видео © Telegram / Следком

СК по Владимирской области ведёт расследование в отношении задержанных по статьям о создании и участии в преступном сообществе (чч. 1, 2 ст. 210 УК), а также пособничестве заведомо ложным сообщениям об актах терроризма (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 207 УК). Их также проверяют на причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Задержанным избраны меры пресечения. В ходе обысков в разных регионах изъяты мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, более тысячи сим-карт, деньги и электронные носители информации, сообщила Петренко.

Организатор данного преступного сообщества, обеспечивавшего работу SIM-боксов, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Как сообщила представитель СК, гражданин РФ 1993 года рождения создал ОПС, находясь за пределами России. По имеющимся данным, он действует из ОАЭ. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.