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3 мая, 15:32

В Госдуме объяснили, как мошенники обманывают россиян через секретные чаты в мессенджерах

Депутат Немкин: Мошенники обманывают россиян через секретные чаты в мессенджерах

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

Секретные чаты в Telegram, которые создавались для обеспечения конфиденциальной переписки, в руках мошенников стали инструментом для сокрытия цифрового следа, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, аферисты маскируют свою деятельность, жертва не может увидеть страну регистрации, дату создания аккаунта или предыдущие имена собеседника, что является важными индикаторами подлинности. Таким образом злоумышленники создают образ «надёжного» контакта и более эффективно манипулируют доверием пользователей.

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Парламентарий подчеркнул, что возможность мошенников скрыть ключевую информацию ставит потенциальную жертву в невыгодное положение, так как пользователь теряет возможность оценить риски. Поэтому в наше время развитие навыков цифровой гигиены становится особенно важным.

«И конечно, как всегда, остаётся актуальной бдительность: стоит настороженно относиться к неизвестным контактам, даже если они ведут общение «вежливо» и «дружелюбно», — отметил собеседник RT.

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Ранее Life.ru сообщил, что мошенники начали активно использовать Telegram для обмана туристов. По данным МВД, аферисты создают небольшие сообщества, посвящённые конкретным странам, курортам или отелям. В чатах они выдают себя за обычных туристов или местных гидов. Жертве предлагают экскурсии или услуги, требуя предоплату, после чего исчезают с деньгами.

Борис Эльфанд
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