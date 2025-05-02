Эксперт объяснил, почему нельзя переходить по неизвестным ссылкам даже от знакомых

«Часто мошенники используют социальную инженерию — отправляют сообщения от имени знакомых, служб поддержки или популярных компаний, чтобы вызвать доверие и подтолкнуть к клику. Даже один переход по вредоносной ссылке может привести к заражению устройства вирусом, утечке личных данных или установке шпионского ПО», — сказал Лаошин.

Эксперт отметил, что ссылки могут вести на поддельные сайты, которые визуально практически не отличаются от настоящих. В этом случае пользователь вводит свои логин и пароль, и эти данные сразу же попадают к злоумышленникам. Особенно опасной он назвал ситуацию, когда через такие сайты похищают информацию от банковских аккаунтов или систем хранения паролей. Также эксперт подчеркнул, что самым безопасным вариантом будет игнорировать и удалять подозрительные ссылки, даже если их прислали знакомые, так как их аккаунты также могли быть взломаны. По его словам, в вопросах кибербезопасности лучше перестраховаться, чем потом устранять последствия.