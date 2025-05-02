Эксперт объяснил, почему нельзя переходить по неизвестным ссылкам даже от знакомых
Эксперт Лаошин: Сомнительные ссылки стоит игнорировать или удалять
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Частный специалист в области кибербезопасности и восстановления доступа к взломанным аккаунтам в социальных сетях Николай Лаошин рассказал РИАМО, что переходить по незнакомым ссылкам, полученным через мессенджеры, крайне опасно — они могут содержать различные угрозы.
«Часто мошенники используют социальную инженерию — отправляют сообщения от имени знакомых, служб поддержки или популярных компаний, чтобы вызвать доверие и подтолкнуть к клику. Даже один переход по вредоносной ссылке может привести к заражению устройства вирусом, утечке личных данных или установке шпионского ПО», — сказал Лаошин.
Эксперт отметил, что ссылки могут вести на поддельные сайты, которые визуально практически не отличаются от настоящих. В этом случае пользователь вводит свои логин и пароль, и эти данные сразу же попадают к злоумышленникам. Особенно опасной он назвал ситуацию, когда через такие сайты похищают информацию от банковских аккаунтов или систем хранения паролей. Также эксперт подчеркнул, что самым безопасным вариантом будет игнорировать и удалять подозрительные ссылки, даже если их прислали знакомые, так как их аккаунты также могли быть взломаны. По его словам, в вопросах кибербезопасности лучше перестраховаться, чем потом устранять последствия.
Ранее сообщалось, что частные мошенники объединились в целую сеть по всей России. Злоумышленники выдают себя за экспертов по ремонту техники и электроники. Они выполняют простейшие работы, а по телефону их представители обещают минимальные цены (от 500 до 1000 рублей), которые позже существенно возрастают.