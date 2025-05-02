«Виртуальные карты» в Telegram: В Госдуме предупредили о новой схеме аферистов
Депутат Немкин: Аферисты обманывают юзеров Telegram с помощью «виртуальных карт»
Банковские карты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alice-photo
Мошенники активно продвигают в Telegram схему с созданием «виртуальных карт», обещая удобную оплату товаров и услуг за границей и доступ к зарубежным сервисам. Об этом РИА «Новости» сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике и координатор проекта «Цифровая Россия».
«Мошенники рекламируют виртуальные карты как безопасное решение для покупок за границей или обхода санкций», — рассказал Немкин.
Жертвам обещают быстрое оформление без проверок, запрашивая лишь имя, телефон, а иногда и паспортные данные. Затем человеку выдают реквизиты карты, которые якобы привязаны к иностранным платёжным системам.
«На деле этих карт не существует вовсе», — пояснил он.
Злоумышленники могут подменять интерфейсы, показывая жертвам фейковые сайты с балансом и транзакциями. Некоторые схемы и вовсе построены на том, чтобы выманивать реквизиты настоящих карт для якобы «пополнения» счёта или «привязки». В результате доверчивые граждане рискуют потерять не только деньги, но и личные данные. А если будет установлено, что человек стал частью мошеннической схемы, пусть и неосознанно, он может пойти соучастником в преступлении.
«Главное — сохранять критическое мышление: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман», — подытожил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в России мастера-мошенники создали целую сеть для обмана сограждан. Аферисты действуют минимум в 48 регионах страны. Компания часто меняет свои названия, включая «РИД», «Ремпролайн», «Спецремонт» и «Профико».