«Виртуальные карты» в Telegram: В Госдуме предупредили о новой схеме аферистов

Мошенники активно продвигают в Telegram схему с созданием «виртуальных карт», обещая удобную оплату товаров и услуг за границей и доступ к зарубежным сервисам. Об этом РИА «Новости» сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике и координатор проекта «Цифровая Россия».

«Мошенники рекламируют виртуальные карты как безопасное решение для покупок за границей или обхода санкций», — рассказал Немкин.

Жертвам обещают быстрое оформление без проверок, запрашивая лишь имя, телефон, а иногда и паспортные данные. Затем человеку выдают реквизиты карты, которые якобы привязаны к иностранным платёжным системам.

«На деле этих карт не существует вовсе», — пояснил он.

Злоумышленники могут подменять интерфейсы, показывая жертвам фейковые сайты с балансом и транзакциями. Некоторые схемы и вовсе построены на том, чтобы выманивать реквизиты настоящих карт для якобы «пополнения» счёта или «привязки». В результате доверчивые граждане рискуют потерять не только деньги, но и личные данные. А если будет установлено, что человек стал частью мошеннической схемы, пусть и неосознанно, он может пойти соучастником в преступлении.

«Главное — сохранять критическое мышление: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман», — подытожил парламентарий.