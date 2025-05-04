Фальшивые прокуроры: МВД предупреждает россиян о новой схеме мошенников
МВД: Мошенники под видом военной прокуратуры выманивают деньги у россиян
Мошенник. Фото © freepik
Злоумышленники представляются сотрудниками военной прокуратуры и запугивают граждан угрозой утечки данных банковских карт. О новой схеме мошенничества предупредили в МВД России.
Аферисты сообщают жертвам, что их счета якобы скомпрометированы, и убеждают снять все сбережения и передать курьеру для «сохранности» в банковской ячейке, чтобы деньги не ушли на Украину.
В УБК МВД подчёркивают, что сотрудники военной прокуратуры не занимаются подобными звонками и не требуют передачи денежных средств. При получении подозрительного звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор, ни в коем случае не передавать деньги или ценности, а также сообщить о случившемся в полицию.
Ранее сообщалось, что в Telegram мошенники активно предлагают схему создания «виртуальных карт», обещая своим жертвам удобство при оплате товаров и услуг за границей, а также доступ к зарубежным сервисам. Кроме того, Life.ru провёл интервью с женщинами из России, которые стали жертвами мошенников с сайтов знакомств и потеряли значительные суммы денег. Потерпевшие рассказали о том, как аферистам удалось втереться в доверие и обмануть их.