Фальшивые прокуроры: МВД предупреждает россиян о новой схеме мошенников

Аферисты сообщают жертвам, что их счета якобы скомпрометированы, и убеждают снять все сбережения и передать курьеру для «сохранности» в банковской ячейке, чтобы деньги не ушли на Украину.

В УБК МВД подчёркивают, что сотрудники военной прокуратуры не занимаются подобными звонками и не требуют передачи денежных средств. При получении подозрительного звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор, ни в коем случае не передавать деньги или ценности, а также сообщить о случившемся в полицию.