Украина развернула масштабную сеть телефонного мошенничества против россиян

На территории Украины базируется до 150 колл-центров, откуда координируются дистанционные аферы, нацеленные против российских граждан. Об этом заявили представители Центра общественных связей ФСБ России.

«По имеющимся данным, координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 кол-центров», — отметили в ЦОС ФСБ России.

По имеющимся данным, масштабная организованная преступная деятельность, инициируемая киевским режимом, направлена против Российской Федерации. Для её осуществления активно используется информационная инфраструктура (в том числе технические средства энергообеспечения, центры обработки данных и телекоммуникационные узлы провайдеров), территориально находящаяся как на Украине, так и на территории ряда государств-членов Европейского Союза.

Для реализации мошеннических проектов на территории РФ, как правило, привлекаются соучастники. Их поиск осуществляется через размещение предложений на специализированных русскоязычных онлайн-площадках, при этом оплата труда производится ежедневно с использованием цифровых валют.

Существенная часть финансовых поступлений от данного вида противоправной деятельности используется для финансирования Вооружённых сил Украины и националистических вооружённых формирований, отметили в ведомстве.

«Участие в данной деятельности квалифицируется как пособничество и несёт уголовную ответственность по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ», — напомнили в ФСБ.