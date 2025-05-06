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6 мая, 17:09

В МВД рассказали о пяти уловках мошенников для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

МВД: Мошенники используют пять способов для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Postmodern Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Postmodern Studio

Чаще всего мошенники используют пять уловок, чтобы выманить код подтверждения от «Госуслуг». Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России (киберполиции).

Так, мошенники чаще всего используют поддельные сообщения от маркетплейсов и служб доставки, а также прикрываются коммунальными службами, сообщая о каких-либо изменениях в доме.

Третье место в рейтинге мошеннических схем занимает выманивание кодов авторизации под видом записи на приём в медицинское учреждение. Злоумышленники сообщают жертве о якобы существующей записи и просят подтвердить личность, предоставив код, полученный в СМС.

Кроме того, преступники имитируют уведомления от «Почты России» о прибытии заказного письма. Для получения трек-номера они требуют от жертвы «авторизации» в мошенническом чат-боте. Пятое место в рейтинге УБК заняла мошенническая схема, использующая поддельные сообщения от имени образовательных учреждений.

Управление по борьбе с киберпреступностью рекомендует немедленно прекращать любое взаимодействие с неизвестными лицами, использующими описанные выше методы при звонках или в сообщениях. Полиция обращает внимание граждан на то, что легитимные организации не запрашивают конфиденциальные коды, полученные посредством СМС.

Счета россиян хотят блокировать при подозрении на кражу
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Ранее полиция задержала мошенников, похитивших у россиян 400 млн рублей через «Госуслуги». Схема также включала организацию колл-центров на территории Украины для хищения средств у граждан России.

Наталья Демьянова
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