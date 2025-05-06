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Регион
6 мая, 16:18

Счета россиян хотят блокировать при подозрении на кражу

«Ъ»: Правительство РФ предложило новые меры борьбы с мошенниками

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Правительство России подготовило новые меры по борьбе с хищением денежных средств у граждан. Как сообщает «Коммерсантъ», предлагается предоставить следственным и дознавательным органам право без решения суда временно блокировать деньги на счетах, если есть подозрение, что средства были похищены.

Согласно двум законопроектам, внесённым в Госдуму на прошлой неделе, блокировка будет возможна сроком не более чем на 10 дней и только в пределах суммы, предположительно украденной. Эта мера позволит следствию выиграть время для наложения процессуального ареста на спорные средства.

По данным Центробанка, в первом квартале 2025 года было выявлено 2 780 организаций с признаками незаконной деятельности — на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 1 638 имели признаки финансовых пирамид, 897 — нелегальных участников рынка ценных бумаг, а 236 — нелегальных кредиторов.

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Ранее полиция задержала мошенников, похитивших у россиян 400 млн рублей через «Госуслуги». Схема также включала организацию колл-центров на территории Украины для хищения средств у граждан России.

Марина Фещенко
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