В Госдуму внесли проект закона о лишении дропперов свободы на срок до шести лет

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет для дропперов (подставных лиц, на счёт которых зачисляются похищенные средства). Информация о документе размещена в электронной базе данных Думы.

Предлагаемый законопроект вносит поправки в статью 187 УК РФ, регулирующую незаконный оборот платёжных средств. В настоящее время эта статья предусматривает ответственность за передачу электронных платёжных средств, таких как банковские карты, и доступа к ним третьим лицам с корыстной целью и для совершения противоправных действий. За подобное нарушение предусмотрены различные виды наказаний, включая лишение свободы на срок до трёх лет, штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до двух лет или принудительные работы до трёх лет.

В рамках пересмотра законопроекта, предлагается предусмотреть аналогичное наказание за совершение незаконных операций с электронными средствами платежа в корыстных целях, будь то по указанию или в интересах другого человека. Злоумышленнику может грозить серьёзный срок вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

«Осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишением свободы на срок до шести лет со штрафом», — следует из пояснительной записки.