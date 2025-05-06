Мошенники начали обманывать россиян под предлогом сохранения трудового стажа

Киберэксперт Елена Максимова сообщила о появлении новой мошеннической схемы, используемой для взлома аккаунтов на «Госуслугах». Мошенники, представляясь помощниками в вопросах сохранения трудового стажа, обманом получают доступ к учётным записям россиян.

«Недавно была зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на хищение персональных данных и имущества граждан через фишинговые сообщения и психологическое давление. Особенно уязвимы пожилые люди, которые чаще становятся жертвами преступных действий», — поделалась Максимова в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, мошенники, выдавая себя за бывших коллег в мессенджерах, обманом получают доступ к учётной записи «Госуслуг» жертвы, выманивая код подтверждения через поддельный аккаунт. Затем они присылают фальшивую доверенность о передаче прав на имущество.