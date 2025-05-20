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Регион
20 мая, 07:19

В Госдуме предупредили россиян о схеме мошенников с письмами об отключении горячей воды

Депутат Колунов: Мошенники рассылают россиянам письма об отключении горячей воды

Фото © Shutterstock / FOTODOM / VladKK

Фото © Shutterstock / FOTODOM / VladKK

На фоне сезонного отключения горячей воды мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники рассылают письма, предлагая проверить график отключений, но настоящая цель этих действий заключается в похищении персональных данных. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Множество обращений получаю с жалобами на мошенников, которые рассылают письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в итоге крадут персональные данные людей», — приводит слова парламентария ТАСС.

Депутат добавил, что ссылки в этих письмах перекидывают на фишинговые сайты, крадущие персональные и банковские данные. Это крайне опасная вещь, предостерёг Колунов.

Парламентарий призвал проверять график отключений только на официальных ресурсах — на сайтах и в соцсетях управляющих компаний и администраций, а также на «Госуслугах». Кроме того, эту информацию можно узнать на информационных стендах внутри подъездов и на входных группах

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Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону в холодное время года ежегодно с мая по конец августа проводится плановое отключение горячей воды. Ранее в Москве заработал онлайн-сервис для проверки графика отключений.

Никита Никонов
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