В Москве заработал онлайн-сервис для проверки графика отключения горячей воды
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zefart
На сайте мэра и правительства Москвы запущен удобный онлайн-сервис для проверки сроков отключения горячей воды в жилых домах столицы. С его помощью можно быстро узнать даты прекращения водоснабжения по своему адресу, просто введя его на портале.
«Сервис открывается на портале mos.ru перед началом профилактических работ в системе централизованного теплоснабжения», — сказано в сообщении.
В рамках подготовки к отопительному сезону в холодное время года ежегодно с мая по конец августа проводится плановое отключение горячей воды в Москве. Данные профилактические работы, как правило, требуют прекращения водоснабжения не более чем на 10 дней.
Ранее стало известно о новой схеме обмана россиян. О ней рассказали жители Новосибирска, которые получили фиктивные квитанции ЖКХ от мошенников. Аферисты раскидали поддельные платёжки в почтовые ящики многоквартирного дома, но особо бдительные жители всё же смогли распознать обман.