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7 мая, 13:20

В Москве заработал онлайн-сервис для проверки графика отключения горячей воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zefart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zefart

На сайте мэра и правительства Москвы запущен удобный онлайн-сервис для проверки сроков отключения горячей воды в жилых домах столицы. С его помощью можно быстро узнать даты прекращения водоснабжения по своему адресу, просто введя его на портале.

«Сервис открывается на портале mos.ru перед началом профилактических работ в системе централизованного теплоснабжения», — сказано в сообщении.

В рамках подготовки к отопительному сезону в холодное время года ежегодно с мая по конец августа проводится плановое отключение горячей воды в Москве. Данные профилактические работы, как правило, требуют прекращения водоснабжения не более чем на 10 дней.

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Ольга Сливченко
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