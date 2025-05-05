«Странная квитанция»: Мошенники придумали новую схему обмана с платёжками ЖКХ
РИА «ФП»: Жители Новосибирска получили поддельные квитанции ЖКХ от мошенников
Мошенники рассылают фиктивные квитанции ЖКХ. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Недавно жители Новосибирска получили фиктивные квитанции ЖКХ от мошенников. Аферисты раскидали поддельные платёжные документы в почтовые ящики многоквартирного дома в Калининском районе, сообщает РИА «ФедералПресс».
«Пришла квитанция странная, я оплачивать не стала», — рассказала местная жительница.
В платёжках было указано, что срок годности счётчиков якобы истёк, поэтому необходимо перевести деньги за проверку. Старшая по дому отметила, что квитанции приходят от некой компании «ЖилСервис», причём на документе стоит QR-код, по которому можно оплатить 2400 рублей. Местная управляющая компания подтвердила, что это дело рук злоумышленников.
Ранее Life.ru сообщил, что задержаны мошенники, похитившие у россиян 400 млн рублей через колл-центры на Украине. Кроме того, в Госдуме объяснили, как мошенники обманывают россиян через секретные чаты в мессенджерах.