«Странная квитанция»: Мошенники придумали новую схему обмана с платёжками ЖКХ

Недавно жители Новосибирска получили фиктивные квитанции ЖКХ от мошенников. Аферисты раскидали поддельные платёжные документы в почтовые ящики многоквартирного дома в Калининском районе, сообщает РИА «ФедералПресс».

«Пришла квитанция странная, я оплачивать не стала», — рассказала местная жительница.

В платёжках было указано, что срок годности счётчиков якобы истёк, поэтому необходимо перевести деньги за проверку. Старшая по дому отметила, что квитанции приходят от некой компании «ЖилСервис», причём на документе стоит QR-код, по которому можно оплатить 2400 рублей. Местная управляющая компания подтвердила, что это дело рук злоумышленников.