День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 13:36

«Странная квитанция»: Мошенники придумали новую схему обмана с платёжками ЖКХ

РИА «ФП»: Жители Новосибирска получили поддельные квитанции ЖКХ от мошенников

Мошенники рассылают фиктивные квитанции ЖКХ. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мошенники рассылают фиктивные квитанции ЖКХ. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Недавно жители Новосибирска получили фиктивные квитанции ЖКХ от мошенников. Аферисты раскидали поддельные платёжные документы в почтовые ящики многоквартирного дома в Калининском районе, сообщает РИА «ФедералПресс».

«Пришла квитанция странная, я оплачивать не стала», — рассказала местная жительница.

Реклама без проверки: Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Реклама без проверки: Россиян предупредили о новой уловке мошенников

В платёжках было указано, что срок годности счётчиков якобы истёк, поэтому необходимо перевести деньги за проверку. Старшая по дому отметила, что квитанции приходят от некой компании «ЖилСервис», причём на документе стоит QR-код, по которому можно оплатить 2400 рублей. Местная управляющая компания подтвердила, что это дело рук злоумышленников.

Фальшивые прокуроры: МВД предупреждает россиян о новой схеме мошенников
Фальшивые прокуроры: МВД предупреждает россиян о новой схеме мошенников

Ранее Life.ru сообщил, что задержаны мошенники, похитившие у россиян 400 млн рублей через колл-центры на Украине. Кроме того, в Госдуме объяснили, как мошенники обманывают россиян через секретные чаты в мессенджерах.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar